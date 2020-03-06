Amed Sportif Faaliyetler'e bilet desteği artıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler'e bilet desteği artıyor - Son Dakika Spor

Amed Sportif Faaliyetler'e bilet desteği artıyor

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü Diyarbakır Stadında saat 14.00'da başlayacak Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor karşılaşmasına final havasında hazırlanan Amedspor'a bilet desteği giderek artıyor.

Amed Sportif Faaliyetler'e bilet desteği artıyor, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü Diyarbakır Stadında saat 14.00'da başlayacak Amed Sportif Faaliyetler- Pendikspor karşılaşmasına final havasında hazırlanan Amedspor'a bilet desteği giderek artıyor.


Eski yöneticiler ve iş çevreleri, 1 lira olarak açıklanan biletleri satın alarak taraftarlara ücretsiz dağıtıyor. Bilet satışlarının cumartesi günü ve maç günü daha da hızlanması ve maça en az 25 bin taraftarın gelmesi bekleniyor. Yönetimin şehir içindeki AVM'lerde ve halka açık alanlarda tayin ettiği noktalarda bilet satışları yapılıyor. 8 Mart Pazar günü oynanacak maçı 8 Mart Kadınlar Günü olması nedeniyle kadın taraftarlar ise ücretsiz izleyecek.


28 puanla küme düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Amed Sportif Faaliyetler, Play-Off'a kalma mücadelesi veren rakibini yenerek ligde kalma yolunda rahat nefes almak istiyor. - DİYARBAKIR

Pendikspor, Diyarbakır, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Dünya Kadınlar Günü'nde kapalı cezaevlerindeki kadın mahkumlar açık görüşten yararlanacak
Ablasını kucağında bebeği varken öldüren şahıs yakalandı Rıza Çalımbay, Fatih Aksoy'un sezon sonunda Beşiktaş'a dönebileceğini söyledi Fenerbahçe, Abdullah Avcı iddialarını yalanladı

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 18:35:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Amed Sportif Faaliyetler'e bilet desteği artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]