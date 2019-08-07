Amed Sportif Faaliyetler'e taraftar desteği

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in taraftar grupları, gönüllü olarak kombine biletleri satma kararı aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in taraftar grupları, gönüllü olarak kombine biletleri satma kararı aldı. Bu gelişme yönetimi sevindirdi.



Kulüp tesislerini ziyaret ederek kulüp başkanı Metin Kılavuz ile görüşen Direniş ve Barikat taraftar dernekleri, Ofis Sanat Sokağı ile Dağkapı semtinde gönüllü olarak stantlarda aktif bilet satışına destek olma kararı aldı. Kulüp başkanı Metin Kılavuz, bu ziyarete ilişkin olarak taraftar derneklerimize teşekkür ederek bu durumun örnek bir davranış olduğunu söyledi. Kılavuz, "Kombine bilet satışlarına ilişkin gönüllü katılımı çok değerli ve anlamlı buluyoruz. Ayrıca sınırlı sayıda basılan kombine biletlerimiz kulübe gelir sağlamak amaçlıdır. Maddi durumu iyi olmayan Amedspor gönüllülerine ve öğrencilere yönelik yaklaşımımız maddi endeksli olmayıp bu konuya ilişkin çalışmalarımız olacaktır. Gün Amedspor etrafında maddi ve manevi kenetlenme günüdür" dedi. - DİYARBAKIR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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