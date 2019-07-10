Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler Erdi ile anlaştı
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Amed Sportif Faaliyetler Erdi ile anlaştı

38 dakika önce

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, ilk imzayı kaleci Erdi Yokuşlu'ya attırdı.

Amed Sportif Faaliyetler Erdi ile anlaştı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, ilk imzayı kaleci Erdi Yokuşlu'ya attırdı. Geçen sezon başarılı bir performans ortaya koyan ve takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan 27 yaşındaki Erdi ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

2 yıl önce Boluspor'dan transfer edilen Erdi Yokuşlu'nun takımda kaldığı kulüp tarafından resmen ilan edildi. Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Transfer komitemiz, çalışmalarına büyük bir emek yoğunluğuyla devam etmektedir. Yürütülen çalışmalar neticesinde öncelikli görüşmeler, iç transferleri netleştirmeye yöneliktir. Bu kapsamda son iki sezondur formamızı giyen 27 yaşındaki başarılı kalecimiz Erdi Yokuşlu ile bu sezon için anlaşılmıştır. Kamuoyumuzun transfere yönelik beklentilerini biliyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmalar ciddi ve kapsayıcı bir yaklaşımla devam etmektedir. Transferlerimiz netleştikçe saygı değer kamuoyumuzla paylaşılacaktır. Kalecimiz Erdi Yokuşlu'nun transferi kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun." - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:47 Kaynak: İHA
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