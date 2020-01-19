Amed Sportif Faaliyetler evinde berabere kaldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler evinde berabere kaldı - Son Dakika Spor

Amed Sportif Faaliyetler evinde berabere kaldı

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Zonguldak Kömürspor ile 0-0 berabere kaldı.

Amed Sportif Faaliyetler evinde berabere kaldı, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Zonguldak Kömürspor ile 0-0 berabere kaldı.


Amed Sportif Faaliyetler-Zonguldak Kömürspor maçı öncesinde ısınırken tartışan Amedsporlu Mansur Çalar ve Zonguldak Kömürsporlu Hakan Çevik'e hakem Burak Pekkan sarı kart gösterdi. Müsabakanın her iki yarısında sonucu değiştiren bir sonuç olmadığı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 berabere sonuçlandı.


Maçın karnesi


Stat: Yeni Diyarbakır


Hakemler: Burak Pakkan xx, Çağlar Mehmet Uludağ xx, Yavuz Bahadır xx


Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz Demircan xx, Yüksel Kayaalp xx, Yiğitcan Gölboyu xx, Hasan Erbey xx, Bünyamin Yürür xx, Tolga Tekin xx, Murat Gürbüzerol xx, Mansur Çalar xx, Onur Alkan xx (Dk. 62 İlker Sayan xx), Batuhan Kurt xx (Dk. 87 Yusuf Yağmur ?), Üstün Bilgi xx


Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören xx, Cenk Doğan xx, İsmail Güven xx (Dk. 67 Onurcah Güler x), Mehmet Gürkan Öztürk xx (Dk. 90 Muhammet Beşir ?), Muammer Sarıkaya xx, Serhat Baştan xx, Hakan Çevik xx, Metin Yüksel xx, Yiğit İsmail Gökoğlan xx (Dk. 64 Görkem Güven x), Berkan Akdeniz xx, Ramazan Işık xx


Sarı kartlar: Mansur Çalar, Yüksel Kayaalp, Hasan Erbey (Amed Sportif Faaliyetler), Hakan Çevik, Serhat Baştan, Ramazan Işık, Muammer Sarıkaya (Zonguldak Kömürspor) - DİYARBAKIR

Mansur Çalar, Hakan Çevik, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:12 Kaynak: İHA
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