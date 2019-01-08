Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler Gece Düzenliyor

Amed Sportif Faaliyetler Gece Düzenliyor

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Amed Sportif Faaliyetlerin devre arası hazırlık kampı Antalya'da aralıksız olarak devam ederken, yönetim kulübe maddi gelir sağlanması için yardım gecesi düzenleme kararı aldı.

Amed Sportif Faaliyetler Gece Düzenliyor, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Amed Sportif Faaliyetlerin devre arası hazırlık kampı Antalya'da aralıksız olarak devam ederken, yönetim kulübe maddi gelir sağlanması için yardım gecesi düzenleme kararı aldı.

Maddi sorunlar nedeniyle oldukça sıkıntılı günler geçiren Amed Sportif Faaliyetler, yaşanan sorunlardan bir nebzede olsa da kurtulmak için yardım gecesi düzenleyecek. 18 Ocak'ta Diyarbakır Ayaz Elagence'de düzenlenecek yardım gecesi, yemekli ve konuk sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek. Geceye katılımın ücreti ise bin TL olacak. Yardım ve dayanışma gecesi adı altında yapılacak etkinlikte Amed Sportif Faaliyetlere, gelir sağlanması hedefleniyor.

İlk hazırlık maçını kazandı

Antalya'da devre arası hazırlık kampının ikinci bölümünü sürdüren Amed Sportif Faaliyetler ilk hazırlık maçını yaptı. 3. Lig takımlarından Peyasspor ile ilk hazırlık maçını gerçekleştiren yeşil kırmızılı beyazlı takım, zorlu geçen karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Teknik Direktör Mehmet Budakın'ın bütün futbolcularına forma şansı tanıdığı karşılaşmanın galibiyet gollerini Muhlis İstemi ve Umut Koçin kaydetti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:01 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya, Spor
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