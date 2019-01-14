Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler, Genç Futbolcuları Düşünüyor

Amed Sportif Faaliyetler, Genç Futbolcuları Düşünüyor

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, genç futbolculara yöneldi.

Amed Sportif Faaliyetler, Genç Futbolcuları Düşünüyor, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, genç futbolculara yöneldi. Ara transferde şuana kadar bir futbolcuyu kadrosuna katan yeşil kırmızılı beyazlı takım, devre arası kamp çalışmalarına götürülen genç sporcuları takımda tutacak.

Teknik direktör Mehmet Budakın ve yardımcılarının raporu doğrultusunda, alt yapıdan, Bağlar Belediyespor ve Yolspor'dan alınan futbolcularla profesyonel sözleşme imzalanacak. Küme düşme korkusu olmayan ve şimdiden gelecek sezonun hesaplarını yapan Amed Sportif Faaliyetlerin, genç futbolculara ikinci yarıda büyük önem verecek. Genç futbolcuların büyük bölümünün A takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak hangi isimlerin bu hakkı kazanacağına teknik heyet karar verecek. A takım kadrosuna alınacak futbolcularla profesyonel sözleşme imzalanacak. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:35 Kaynak: İHA

Genç, Spor
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