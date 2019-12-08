Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler - GMG Kırklarelispor: 1-0
Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler - GMG Kırklarelispor: 1-0 - Son Dakika Spor

Amed Sportif Faaliyetler - GMG Kırklarelispor: 1-0

6 saat önce

STAT: DiyarbakırHAKEMLER: Alim Kandemir, Emir Kılıçarslan, Osman BarukAMED SPORTİF FAALİYETLER: Abdulaziz - Hasan, Muhlis (Dk.84 Mehmet Erkut), Bünyamin, Onur (Dk.88 Yiğitcan), Yüksel, Oğuz, Tolga, Hüseyin (Dk.

Amed Sportif Faaliyetler - GMG Kırklarelispor: 1-0, System.String[]

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Alim Kandemir, Emir Kılıçarslan, Osman Baruk

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Abdulaziz - Hasan, Muhlis (Dk.84 Mehmet Erkut), Bünyamin, Onur (Dk.88 Yiğitcan), Yüksel, Oğuz, Tolga, Hüseyin (Dk.73 Bulut), Mansur, Furkan

GMG KIRKLARELİSPOR: İbrahim Demir - Davut, Caner, İbrahim Sürgülü, Emre, Malik (Dk.66 Emre), Mert Sinan, Serkan, Yüksel (Dk.83 Müslüm), Enis (Dk 90+4 Deniz Ataç), Yusuf

GOLLER: Dk. 90+3 Yiğitcan (Amed Sportif Faaliyetler)

SARI KARTLAR: Hüseyin, Bünyamin (Amed Sportif Faaliyetler), Serkan, Müslüm, (GMG Kırklarelispor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 16'ncı hafta karşılaşmasında, Amed Sportif Faaliyetler sahasında GMG Kırklarelispor'u 1-0 yendi.

90+3'üncü dakikada Tolga'nın sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa, kalabalık Kırklareli savunması arasında Yiğitcan kafayla vurdu: 1-0.

Karşılaşma, Amed Sportif Faaliyetler'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.


- Diyarbakır
Kırklarelispor, Mehmet Erkut, Kılıçarslan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:24 Kaynak: DHA
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