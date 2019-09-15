Son Dakika Haberleri: Amed sportif faaliyetler - hacettepespor: 0-0
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Amed sportif faaliyetler - hacettepespor: 0-0

27 dakika önce

STAT: DiyarbakırHAKEMLER: Erkan Engin, Mehmet Kağan Bingül, Ramazan Ufuk Avdaş,AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi - Yiğitcan, Bünyamin, Azad Kevin, Onur (Dk. 78 Muhammet Yılmaz), Muhammet Burak, Yüksel, Oğuz, Hüseyin (Dk. 59 Mehmet Erkut), Atakan (Dk.

Amed sportif faaliyetler - hacettepespor: 0-0, System.String[]

STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Erkan Engin, Mehmet Kağan Bingül, Ramazan Ufuk Avdaş,
AMED SPORTİF FAALİYETLER:  Erdi - Yiğitcan, Bünyamin, Azad Kevin, Onur (Dk. 78 Muhammet Yılmaz), Muhammet Burak, Yüksel, Oğuz, Hüseyin (Dk. 59 Mehmet Erkut), Atakan (Dk. 37 Bulut) Furkan
HACETTEPESPOR:  Burak - Metehan, Kadir Enes, Mustafa Hüseyin (Dk. 56 Çayan), Furkan, Volkan (Dk. 83 Ali Eren), Muhammed Ali (Dk. 72 Muhammet Selim), Ümürcan, Ömer, Ali Eren, Yağız Suat
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 89 Furkan (Amed Sportif Faaliyetler) - Dk. 90 +7 Kadir Enes (Hacettepespor)
SARI KARTLAR: Oğuz, Onur, Muhammet Burak, (Amed Sportif Faaliyetler) - Volkan, Furkan, Yağız Suat, Ömer Alper, Çayan, (Hacettepespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Hacettepespor ile golsüz berabere kaldı.

89'uncu dakikada Amed Sportifli Furkan rakibi Metehan'a sert girince direkt kırmızı kart gördü.
90+7'nci dakikada konuk takımdan Kadir Enes de bir orta saha mücadelesinde rakibine sert girdi ve kırmızı kart gördü. Maçın ilerleyen dakikalarında tarafların geliştirdikleri ataklardan sonuç çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi golsüz berabere tamamlandı.


Hacettepespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:19 Kaynak: DHA
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