Amed sportif faaliyetler - hacettepespor: 0-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Hacettepespor ile golsüz berabere kaldı.

89'uncu dakikada Amed Sportifli Furkan rakibi Metehan'a sert girince direkt kırmızı kart gördü.

90+7'nci dakikada konuk takımdan Kadir Enes de bir orta saha mücadelesinde rakibine sert girdi ve kırmızı kart gördü. Maçın ilerleyen dakikalarında tarafların geliştirdikleri ataklardan sonuç çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi golsüz berabere tamamlandı.