Amed Sportif Faaliyetler ikinci yarıda güldü

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Gümüşhanespor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Süleyman Soyutürk xx, Turhan Akbaş xx, Şefik Öner xx
Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter xxx, Serkan Yavuz xx, Emrah Taysı xx, Erman Bulucu xx, Ümit Karaal xx (Anıl Şahin dk. 88 ?), Bünyamin Yürür xx, Mansur Çalar xx, Yusuf Yağmur xx, Batuhan Kurt xx (Şiyar Sayyiğit dk. 75 ?), Güray Gazioğlu x (Muhlis İstemi dk. 62 xx), Sinan Akaydın xxx
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Yunus Şimşek xx, Burak Demireğen xx, Osman Torun xx, Tuğay Adamcıl xx, Muharrem Efe xx, Mert Çakar xx, Oğuz Eken xx, Sercan Kaya xxx (Can Sıkılmaz dk. 80 ?), Raif Gündoğdu xx, İlke Tankul x (Bahadır Abdulkadir Yağız dk. 73 x)
Goller: Emrah Bulucu (dk. 69), Sinan Akaydın (dk. 84) (Amed Spor Faaliyetler), Sercan Kaya (dk. 31) (Gümüşhanespor)
Sarı kartlar: Yusuf Yağmur, Sinan Akaydın, Batuhan Kurt, Serkan Yavuz, Abdullah Yiğiter (Amed Sportif Faaliyetler), Oğuz Eken, Sercan Kaya, Muharrem Efe, Burak Demirhan, Tuğay Adamcıl, Ökkeş Bektaş (Gümüşhanespor) - DİYARBAKIR
- Kaynak: İHA
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