Amed Sportif Faaliyetler ile Sarıyer maçının saati değişti - Son Dakika
Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler ile Sarıyer maçının saati değişti - Son Dakika Spor

Amed Sportif Faaliyetler ile Sarıyer maçının saati değişti

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, cumartesi günü saat 13.00'da başlaması gereken Sarıyer maçının saatini değiştirmek için TFF'ye başvurdu.

Amed Sportif Faaliyetler ile Sarıyer maçının saati değişti, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, cumartesi günü saat 13.00'da başlaması gereken Sarıyer maçının saatini değiştirmek için TFF'ye başvurdu. TFF iki kulübün anlaşması şartı ile onay verdi. İki kulüp de maç saatinde uzlaşınca TFF, Amedspor-Sarıyer karşılaşmasının saat 14.00'da başlamasına karar verdi.


Saat 14.00'da başlayacak maç öncesinde gözlerin çevrildiği Diyarbakır Stadı'nın zemini stat ekiplerinin aldığı tedbirler nedeniyle hazır durumda. Stat Müdürü Veysi Koyun ve ekiplerin sürekli kontrol ettiği zemin maç oynanacak seviyede hazır olmasıyla dikkat çekiyor.


Amedspor'da 6 maçlık cezası bulunan Mansur Çalar, kritik öneme sahip Sarıyer mücadelesinde forma giyemeyecek. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Sarıyer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)
  • gggsss1905: hala mansur çalara 10.maç .yok 5 maç veriyorlar futboldan men edecen ülkeden kovacan böylelerini Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


Son Dakika

Beşiktaş'tan TFF'nin kararı sonrası çok sert açıklama: Yöneticiler kirli düzenin kurallarına biat etmiştir
PFDK, Sörloth'a 2 maç men cezası verdi Trabzosnpor, Sörloth'a verilen 2 maç cezaya itiraz edecek Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 19:49:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amed Sportif Faaliyetler ile Sarıyer maçının saati değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]