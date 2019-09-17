Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler'in kadın ekibine transfer
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Amed Sportif Faaliyetler'in kadın ekibine transfer

50 dakika önce

Kadınlar 1. Ligi takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, dış transferde 3 futbolcuyu daha renklerine bağladı.

Amed Sportif Faaliyetler'in kadın ekibine transfer, System.String[]

Kadınlar 1. Ligi takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, dış transferde 3 futbolcuyu daha renklerine bağladı.


Geçen hafta ALG Spor'da Demet Kılınç ile Nusaybin Gençlikspor'dan Ebru Dolu'yu renklerine bağlayan yeşil kırmızılı ekip, üst üste üç transfer daha gerçekleştirdi. Dicle Aslanspor'dan Süheyla Çalçınar, TOKİ İlköğretim Okulu Gençlik ve Spor'dan Kader Kısa ve ALG Spor'dan Remziye Bakır Amed Sportif Faaliyetler'in yeni transferleri oldu.


19 yaşındaki Süheyla Çalçınar savunma, 23 yaşındaki Kader Kısa forvet ve 21 yaşındaki Remziye Bakır'ın orta saha mevkisinde görev yaptıkları bildirildi. - DİYARBAKIR

Nusaybin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:43 Kaynak: İHA
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