Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler'in kadın futbolcuları sıkı hazırlanıyor
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Amed Sportif Faaliyetler'in kadın futbolcuları sıkı hazırlanıyor

1 saat önce

Kadınlar 1. Ligi takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in Mersin'deki ikinci etap hazırlık kampı başladı.

Amed Sportif Faaliyetler'in kadın futbolcuları sıkı hazırlanıyor, System.String[]

Kadınlar 1. Ligi takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in Mersin'deki ikinci etap hazırlık kampı başladı.


10 Eylül'de Mersin Macit Özcan Tesisleri'nde başlayan yeni sezon hazırlık kampının ilk etabı 15 Eylül günü Mersin Mercanlar kadın futbol takımı ile yapılan hazırlık maçının ardında sona erdi. İki günlük iznin ardından ikinci etap hazırlıklarına başlayan kadın futbolcular, güne çift idman yaparak, çalışmalarını sürdürecek. 5 transfer yapan ve altyapıdan 6 sporcuyu kampa alan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, 22 Eylül'de ikinci etap hazırlıklarını tamamlayarak, Diyarbakır'a dönecek. - DİYARBAKIR

Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:04 Kaynak: İHA
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