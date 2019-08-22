Amed Sportif Faaliyetler'in kampı sona erdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in yeni sezon hazırlık kampı tamamlandı.



Geçtiğimiz ay başlayan ve iki etaptan oluşan Amed Sportif Faaliyetler'in yeni sezon hazırlık kampı, Kocaeli Kartepe'de gerçekleştirildi. Teknik direktör Ramazan Erim gözetiminde gerçekleştirilen yeni sezon hazırlık kampında günde çift idman yapan Diyarbakır temsilcisi, rakip buldukça da hazırlık maçı yaptı. Amed Sportif Faaliyetler, Kocaeli Kartepe'de yaptığı son hazırlık maçını 2-1 kazandı. Gebzespor ile yapılan hazırlık maçını Amed Sportif Faaliyetler her iki yarıda attığı gollerle kazandı. Bünyamin Yürür ve Furkan Yaman'ın kaydettiği golle sahadan galip ayrılan Diyarbakır temsilcisinin, transfer arayışları da devam ediyor. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, en az iki futbolcu daha alıp, transfer çalışmalarını noktalamak istiyor.



Kocaeli Kartepe'de kamp çalışmalarını tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler'de futbolculara verilen izin 23 Ağustos'ta sona erecek. Yeşil kırmızı ekip, Sancaktepe Belediyespor ile yapacağı ligin ilk maçı hazırlıklarına Talaytepe Şehmus Özer tesislerinde başlayacak. - DİYARBAKIR