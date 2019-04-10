Amed Sportif Faaliyetler'in Performansı Camiayı Sevindirdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amedsportif Faaliyetler'in son dönemdeki performansı, camianın yüzünü güldürdü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amedsportif Faaliyetler'in son dönemdeki performansı, camianın yüzünü güldürdü.



İkinci yarıda oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alarak topladığı 22 puanla başarılı bir grafik çizen Amed Sportif Faaliyetler, şampiyonluk ve play-off iddiası kalmamasına ve tecrübeli oyuncularla yollarını ayırarak gençlerle yola devam etmesine rağmen elde ettiği bu sonuçlarla camianın yüzünü güldürdü. Son olarak ideal kadrosundan 10 futbolcunun çeşitli nedenlerle yer almadığı kadrosuyla İnegölspor'u deplasmanda 2-1 yenen Amed Sportif Faaliyetler, puanını 46'ya çıkararak 30. haftayı 7. sırada tamamladı. Diyarbakır temsilcisi, Gaziantepspor'un ligden çekilmesi nedeniyle 31. haftayı ise maç yapmadan hanesine 3 puan yazdırarak geçirecek. Kalan 3 maçta ise sırasıyla deplasmanda Bodrumspor, kendi sahasında Kastamonuspor ve deplasmanda Bayrampaşa ile karşı karşıya gelecek.



İnegölspor maçı kadrosunda daha önce takımdan ayrılan 6 futbolcunun yanı sıra kart cezalıları Yiğitcan ve Furkan ile teknik heyetin tasarrufu ile Nezir Özer ve Sıddık İstemi yer almadı. Genç futbolculardan Bünyamin Yürür, Muhlis İstemi ve Ferat Yaşar ilk 11'de yer alırken, Berat Han ve Ali Gaffar İçöz de sonradan oyuna girdi. Hakan Doğan ve Samet Yıldız ise ilk 18'de yer aldı. - DİYARBAKIR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Uğur Boral: Aziz Yıldırım'ın Bana Anlattıklarını Söylersem Olay Olur

İnegölspor'da Fatih Akyel ile Yollar Ayrıldı

Kasımpaşalı Trezeguet, Mart Ayının En İyi Afrikalı Oyuncusu Seçildi

Sporting Lizbon'un Stadının İsmi Cristiano Ronaldo Olacak!