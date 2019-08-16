Amed Sportif Faaliyetler'in yenileri çalışmaya başladı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in yeni transferleri Kartepe'de devam eden kamp çalışmalarına dahil oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:15 Kaynak: İHA
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in yeni transferleri Kartepe
'de devam eden kamp çalışmalarına dahil oldu. Eyüpspor
'dan transfer edilen sağ kanat oyuncusu Yüksel Kayaalp, Gümüşhanespor
'dan gelen ön libero Yusuf Kılıç
ve Eyüpspor'dan sol kanat oyuncusu Atakan Arslan
, takım arkadaşları ve teknik heyetle tanıştıktan sonra çalışmalara başladı. Amedspor'un forvet transferi ve orta sahaya yapılacak bir takviye için de arayışlarını sürdürdüğü bildirildi. - DİYARBAKIR
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