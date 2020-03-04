Amed Sportif Faaliyetler'inden kadın taraftarlara jest - Son Dakika
Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler'inden kadın taraftarlara jest - Son Dakika Spor

Amed Sportif Faaliyetler'inden kadın taraftarlara jest

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren Amed Sportif Faaliyetler, pazar günü kendi sahasında Pendikspor ile oynayacağı maçın bilet fiyatlarını tüm tribünler için 1 lira olarak açıkladı.

Amed Sportif Faaliyetler'inden kadın taraftarlara jest, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren Amed Sportif Faaliyetler, pazar günü kendi sahasında Pendik spor ile oynayacağı maçın bilet fiyatlarını tüm tribünler için 1 lira olarak açıkladı. Saat 14.00'da başlayacak karşılaşma 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlar için ise ücretsiz olacak.


Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor karşılaşması öncesinde şehirde adeta seferberlik ilan etti. Ligde zor günler geçiren ve küme düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor maçını taraftar desteğiyle kazanmanın hesaplarını yapıyor. Yönetim, maçın bilet fiyatlarını tüm tribünler için 1 lira olarak belirledi. Basın toplantısı düzenleyen kulüp başkanı Metin Kılavuz ve teknik direktör İbrahim Cezayir, takımın ligdeki kritik durumuna dikkat çekerek tüm taraftarları ve spor kamuoyunu maça davet etti.


Bu arada Amedspor'un kalecisi Abdülaziz Demircan, Pendikspor maçı öncesinde önemli bir davranışa imza attı. Tecrübeli futbolcu, taraftarlara dağıtılmak üzere 7 bin bilet satın aldı. Bu biletlerin taraftarlara ücretsiz dağıtılacağı kaydedildi. Pazar günü Diyarbakır Stadında saat 14.00'da başlayacak karşılaşma 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlar için ise ücretsiz olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Pendikspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:23 
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