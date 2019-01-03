Amed Sportif Faaliyetler Kaldığı Yerden

TFF
2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerin, ikinci etap hazırlık kampı dün start aldı. İki etaptan oluşan devre arası hazırlık kampının birincisini tamamlayan yeşil kırmızılı beyazlı takım, iki günlük iznin ardından Antalya
'da tekrar toplandı. Antalya'nın Kemer
ilçesindeki Limak
İmra otelde başlayan kamp çalışması, 13 gün sürecek. 14 Ocak'ta sona erecek olan kampın ardında yeşil kırmızılı beyazlı takım, 20 Ocak'ta kendi sahasında Samsunspor
'la yapacağı ikinci yarının ilk hafta maçı için Diyarbakır
'a dönecek.
Amed Sportif Faaliyetler, devre arası hazırlık kampının ikinci bölümünü yoğun bir şekilde sürdürecek. Bu çalışma döneminde 4 hazırlık maçı yapacak olan yeşil kırmızılı beyazlı takım, transfer çalışmalarına da ağırlık verecek. Diyarbakır temsilcisi, 5, 7, 9 ve 11 Ocak tarihlerini kapsayan 4 hazırlık maçı yapacak.
Öte yandan Amed Sportif Faaliyetler, kadrosuna katmak istediği 3 futbolcuyu bu hazırlık döneminde netleştirmeyi planlıyor. Forvet, orta saha ve savunma olmak üzere 3 futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefleyen yeşil kırmızılı beyazlı takımın, bu konuda önemli adımlar atması bekleniliyor. - DİYARBAKIR