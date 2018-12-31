Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler Kampın İlk Etabına Tamamladı

Amed Sportif Faaliyetler Kampın İlk Etabına Tamamladı

20 dakika önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, 24 Aralık'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde girdiği kampın ilk etabını tamamladı.

Amed Sportif Faaliyetler Kampın İlk Etabına Tamamladı, System.String[]
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, 24 Aralık'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde girdiği kampın ilk etabını tamamladı. 

Amed Sportif Faaliyetler, kafilesi 2 Ocak'ta yeniden aynı yerde bir araya gelerek ikinci etap çalışmalarına başlayacak. 7 günlük kamp çalışmalarını değerlendiren teknik direktör Mehmet Budakın, "Birinci aşamanın amacı takımda gördüğümüz kondisyon eksikliğini gidermekti. Bu doğrultuda güç ve kondisyonu tamamlamak üzere antrenmanlar yaptık. Sakatlık vermeden ve herhangi bir oyuncumuzun hastalanmadan birinci etabı tamamlamamız bizim açımızdan sevindirici bir olay oldu. Futbolcuların mücadeleci ve hırslı olmaları biz teknik heyeti fazlasıyla mutlu etti. Çok başarılı ve istediğimiz gibi devam eden bir kamp süreci yaşadık" dedi.

"HAZIRLIK MAÇLARINA AĞIRLIK VERECEĞİZ"

Hazırlık maçlarına ağırlık vereceklerini ifade eden Budakın, "İkinci etap kamp çalışmaları boyunca teknik ve taktik ağırlıklı antrenmanlar yapacağız. Bunun yanı sıra hazırlık maçlarına ağırlık vereceğiz. Aramıza altyapıdan katılanlar var. Diyarbakır'daki amatör takımlardan getirdiğimiz futbolcular var. Sakatlıktan yeni çıkmış arkadaşlarımız var. Bunların durumunu görmemiz açısından hazırlık maçları çok iyi olacak. Hepsine şans vereceğiz.  Bu şekilde kimin performansının ne olduğu da ortaya çıkacak" şeklinde konuştu. 

TRANSFER YASAĞI DEVAM EDİYOR

Öte yandan eski futbolcu ve teknik adamların alacaklarından dolayı kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet etmeleri nedeniyle kulübe konulan transfer yasağının devam ettiği, Amed Sportif Faaliyetler'de yaklaşık 600 bin lira dolayında ödemenin temin edilmeye çalışıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:13 Kaynak: DHA

Aralık, Antalya, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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