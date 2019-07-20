Amed Sportif Faaliyetler Kartape'ye gidiyor
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 19 Temmuz'da Diyarbakır'da toplanacak olan Amed Sportif Faaliyetlerin kamp programı belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:48 Kaynak: İHA
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 19 Temmuz'da Diyarbakır
'da toplanacak olan Amed Sportif Faaliyetlerin kamp programı belli oldu. Kocaeli Kartepe
'de yapılacak kamp çalışmaları 28 Temmuz'da başlayacak olup 20 Ağustos'ta sona erecek.
Yeni sezonun ilk hazırlıklarına 19-25 Temmuz tarihlerinde kulüp tesislerinde başlayacak başlayacak olan takım, Kocaeli Kartepe'de ilk aşaması 13 gün, ikinci aşaması ise 9 gün sürecek olan iki aşamalı kamp programı ile hazırlıklarına devam edecek. - DİYARBAKIR
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