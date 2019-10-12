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Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler, kazanmak istiyor

Amed Sportif Faaliyetler, kazanmak istiyor

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, 1922 Konyaspor maçı için bugün Konya'ya gidecek.

Amed Sportif Faaliyetler, kazanmak istiyor, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, 1922 Konyaspor maçı için bugün Konya'ya gidecek.


Yeşil kırmızılı ekip, deplasmanda yapacağı maçtan 3 puan alıp, ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor ile sahasında golsüz berabere kalarak, önemli bir sonuca imza atan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, 1922 Konyaspor karşısında 3 puan mücadelesi verecek.


Şuana kadar oynadığı 7 lig maçından 4 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 4 puan toplayan Amed Sportif Faaliyetler, ligin 17'nci sırasında yer alıyor. Üç takımın küme düşeceği ligde kötü bir konumda bulunan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, bu nedenle 1922 Konyaspor maçına kazanmak parolasıyla hazırlanıyor. Zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayan Diyarbakır temsilcisinde, sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.


Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumunda 13 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmaya Elazığ'dan Ahmet Turan Timuroğlu yönetecek. Saat 14: 30'da başlayacak karşılaşmanın yardımcılıklarını Van'dan Özcan Sultanoğlu, Malatya'dan Harun Reşit Güngör ve deniz Sercan Akgül yapacak. Ligde oynadığı 7 lig maçından 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan 1922 Konyaspor ise 5 puanla ligin 16'ncı sırasında yer alıyor. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor, Konya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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