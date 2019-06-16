Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler kongre kararı aldı
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Amed Sportif Faaliyetler kongre kararı aldı

1 saat önce

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de kongre kararı alındı.

Amed Sportif Faaliyetler kongre kararı aldı, System.String[]
TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de kongre kararı alındı.

Uzun süre gündemde olan olağan kongre kararı sonunda alındı ve yeşil kırmızılı beyazlı kulüp, 23 Haziran Pazar günü sandık başına gidecek. 23 Haziran'da yeterli çoğunluk sağlanmaması halinde kongre, 30 Haziran Pazar günü aynı yer ve saate yapılacak. Eski futbolcu, teknik heyet ve personel alacaklarının ödenmediği, yeni sezon transferleri ile teknik direktör sorununun hale devam ettiği ve gelecekle ilgili hiçbir gelişmenin yaşanmadığı Amed Sportif Faaliyetler'de gözler 23 Haziran'da yapılması planlanan, Olan Olağan Genel Kurul'a çevrildi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde, Olağan Genel Kurul kararıyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

"Yönetim kurulumuz, 1 Haziran 2019 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda 2. Olağan Kongre kararını oy çokluğu ile almıştır. Kurul, 23 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı toplantı salonunda saat 14.00'da gerçekleşecektir. Yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde kongrenin 30 Haziran 2019 tarihinde aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir." - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:04 Kaynak: İHA
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