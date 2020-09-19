Amed Sportif Faaliyetler korona virüs testinden geçti

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de oyuncular, teknik heyet ve sorumlular korona virüs testinden geçti.

Amed Sportif Faaliyetler'in Talattepe Şehmus Özer tesislerinde gerçekleşen testine, teknik heyet, futbolcular, kulüp çalışanları ve bazı yöneticiler katıldı. Amed Sportif Faaliyetler'den konuya ilişkim yapılan açıklamada, ligin ilk maçı öncesinde tüm futbolculara, teknik direktör ve yardımcılarına, kulüp çalışanlarına ve bazı yöneticilerine korona virüs testinin yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "Pazar günü oynanacak olan 24Erzincanspor maçı öncesi sporcularımıza, teknik ve idari heyetimize, personellerimize ve maç organizasyonunda görev yapacak katılımcılara kulübümüz tarafından korona virüs testi yapıldı. Test sonuçları kulübümüze ulaştığı anda kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi. - DİYARBAKIR