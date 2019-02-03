Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler, Lig Liderini Mağlup Etti

Amed Sportif Faaliyetler, Lig Liderini Mağlup Etti

31 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, lig lideri Sarıyer'i kendi sahasında 2-1'lik sonuçla mağlup etti.

Amed Sportif Faaliyetler, Lig Liderini Mağlup Etti, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, lig lideri Sarıyer'i kendi sahasında 2-1'lik sonuçla mağlup etti. Yaklaşık 15 bin taraftarın takip ettiği karşılaşmayı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erkut Kamil Güre ve DTSO Başkanı Mehmet Kaya da izledi.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan müsabakanın ikinci yarısına Amed Sportif Faaliyetler etkili başladı. Amed Sportif Faaliyetler, 56. dakikada 1-0 öne geçti. Furkan'ın soldan ceza alanına çevirdiği topu Nezir sert şutla ağlara yolladı: 1-0. Amed Sportif Faaliyetlerin gol sevinci kısa sürdü. 58. dakikada Feyyaz'ın soldan ceza alanına yaptığı ortada Bertul topu kafayla ağlara yolladı: 1-1. Amed Sportif Faaliyetler, 90+2. dakikada 2-1 öne geçti. Mansur'un ceza alanına yaptığı ortada Burak muhteşem bir röveşata ile topu ağlara yolladı: 2-1. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka 2-1 sonuçlandı.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Ferhat Kestanlıoğlu xx, Oğuz Akyüz xx, Tolga Özcan xx

Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu xx, Ömer Karancı xx, Yiğitcan Gölboyu xx, Volkan Geyik xx, Oğuz Çetinkaya xx, Hasan Küçcük xx (Dk. 90 Erkut Şentürk ?), Mansur Çalar xxx, Nezir Özer xxx (Dk. 77 Muhlis İstemi x), Umut Koçin xx, Muhammed Burak Taşdemir xxx, Furkan Yaman xx (Dk.90+1 Bünyamin Yürür ?)

Sarıyer: Ali Türkan xx, Feyyaz Belen xx, Yaser Yıldız xx, Nuri Fatih Aydin xx, Alim Harlak xx (Dk. 90+1 Mert Kula ?), Özgür Çelik xx, Abdullah Karmil xx, Serkan Balcı xx (Dk. 89 İskender Alın ?), Ozan Solak xx, Adem Koçak xx, Bertul Kocabaş xx

Sarı kartlar: Dk. 58 Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 11 Feyyaz Belen, Dk. 36 Ozan Solak, Dk. 45 Serkan Balcı, Dk. 85 Adem Koçak (Sarıyer)

Goller: Dk. 56 Nezir Özer, Dk. 90+2 Burak Taşdemir (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 58 Bertul Kocabaş (Sarıyer) - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:40 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Sarıyer, Spor
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