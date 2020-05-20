Amed Sportif Faaliyetler olağanüstü kongre kararı aldı

Ligde zor günler geçiren ve maddi sıkıntılar yaşayan TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde yönetim, olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.



Uzun süredir kulüpte yaşanan sorunları aşamayan yönetim olağanüstü kongre kararı aldı. Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"19 Mayıs 2020 tarihinde toplanan yönetim kurulumuz, ekonomik olarak zor günler geçiren kulübümüzün önünü açmak ve daha güçlü bir yapı oluşturmak amacıyla toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle olağanüstü kongre kararı almıştır. Kongremiz 12 Haziran 2020 tarihinde saat 14.00'da Amedspor Şehmus Özer Tesisleri kongre salonunda gerçekleşecektir. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde kongrenin 19 Haziran 2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir." - DİYARBAKIR