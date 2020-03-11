Amed Sportif Faaliyetler PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor

Amed Sportif Faaliyetler PFDK'ya sevk edildi

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Amed Sportif Faaliyetler PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.


Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, geçen hafta Diyarbakır'da oynanan ve Pendikspor'un 3-2 galibiyetiyle sonuçlanan maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliğince 10 Mart'ta PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle oluştu:


"Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 8 Mart 2020 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - DİYARBAKIR

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:16 Kaynak: İHA
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