Amed Sportif Faaliyetler PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor

Amed Sportif Faaliyetler PFDK'ya sevk edildi

6 saat önce

Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, geçen hafta Diyarbakır'da oynanan ve Pendikspor'un 3-2 galibiyetiyle sonuçlanan maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Amed Sportif Faaliyetler PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, geçen hafta Diyarbakır'da oynanan ve Pendikspor'un 3-2 galibiyetiyle sonuçlanan maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliğince 10 Mart'ta PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle oluştu:


"Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 8 Mart 2020 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Diyarbakır, Pendikspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti

Son Dakika Haberleri
22:02 P. Karşıyaka, Avrupa'da yarı finalde
21:59 Kiev Basket: 88-67
21:59 Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
21:58 Güreşe koronavirüs engeli
21:56 Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:04:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amed Sportif Faaliyetler PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]