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Amed Sportif Faaliyetler PFDK'ya sevk edildi
6 saat önce
Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, geçen hafta Diyarbakır'da oynanan ve Pendikspor'un 3-2 galibiyetiyle sonuçlanan maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, geçen hafta Diyarbakır'da oynanan ve Pendikspor'un 3-2 galibiyetiyle sonuçlanan maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliğince 10 Mart'ta PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle oluştu:
"Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 8 Mart 2020 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:16
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