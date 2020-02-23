Amed Sportif Faaliyetler sahasında 1922 Konyaspor ile yenişemedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler sahasında 1922 Konyaspor ile yenişemedi - Son Dakika Spor

Amed Sportif Faaliyetler sahasında 1922 Konyaspor ile yenişemedi

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, sahasında 1922 Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Amed Sportif Faaliyetler sahasında 1922 Konyaspor ile yenişemedi, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, sahasında 1922 Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.


Maça hızlı başlayan ve rakip kalede etkili olan Amed Sportif Faaliyetler 10. dakikada muhteşem bir gol ile öne geçti. Ceza alanı dışından topla buluşan Batuhan nefis bir şutla kaleci Kadem'i mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Amed Sportif Faaliyetlerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 1922 Konyaspor ikinci yarıda golle başladı. 46.dakikanın ilk saniyelerinde Seyyit Ahmet'in pasıyla ceza alanına giren Seddar, kaleci Abdülaziz'i geçip beraberlik golünü kaydetti. Amed Sportif Faaliyetler 78. dakikada yeniden öne geçti. Ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Onur'un sert şutunda top ağlara gitti. 1922 Konyaspor 82. dakikada yeniden beraberliği yakaladı. Ceza alanı içinde oluşan karambolda savunma tehlikeyi uzaklaştıramayınca Seddar yarım vole ile topu ağlara yolladı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka 2-2 berabere sonuçlandı.


Maçın ardında Amedsporlu futbolcular ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Amedsporlu taraftarlar 1922 Konyasporlu futbolcuları alkışladı.


Maçın karnesi


Stat: Yeni Diyarbakır


Hakemler: Süleyman Soytürk xx, Serdar İla xx, Çağlar Öztürk xx


Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz Demircan xx, Oğuz Çetinkaya xx, Yüksel Kayaalp xx, Yiğitcan Gölboyu xxx, Hasan Erbey xx, Erdem Koçal xx, Onur Alkan xxx, İlker Sayan xx (Dk. 63 Muhlis İstemi xx), Murat Gürbüzerol xx, Üstün Bilgi xx, Batuhan Kurt xxx (Dk. 72 Yusuf Yağmur x)


1922 Konyaspor: Kadem Burak Yaşar xx, Celal Hanalp xx, Seydi Kayasoy xx, Ahmet Önay xxx, Can Demir Aktav xx, Anıl Şahin xx, Seyid Ahmet Han xxx, Güray Gazioğlu xx (Dk. 90+3 Fuat Duran ?), Seddar Karaman xxxx, Ekrem Kayılıbal xx (Dk. 89 Alperen Aydın ?), Mehmet Tuğrul Başkan xx (Dk. 79 Burak Saban ?)


Goller: Dk. 10 Batuhan Kurt, Dk. 78 Onur Alkan (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 46 ve 82 Seddar Karaman (1922 Konyaspor)


Sarı kartlar: Dk. 45 Batuhan Kurt, Dk. 58 Yiğitcan Gölboyu, Dk. 78 Onur Alkan, Dk. 83 Hasan Erbey (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 70 Seddar Karaman (1922 Konyaspor) - DİYARBAKIR

Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
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