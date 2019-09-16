Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler sahasında beraber kaldı
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Amed Sportif Faaliyetler sahasında beraber kaldı

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faliyetler, sahasında Hacetepespor ile 0-0 berabere kaldı.

Amed Sportif Faaliyetler sahasında beraber kaldı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faliyetler, sahasında Hacetepespor ile 0-0 berabere kaldı.


Sezonun ilk iki maçından yenilgiyle ayrılan ve teknik direktör Ramazan Erim ile yollarını ayıran Amed Sportif Faaliyetler, Mehmet Budakın yönetimindeki ilk maçından sadece 1 puan aldı. İlk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ikinci bölümü büyük çekişmeye sahne oldu. 88. dakikasında Amedsporlu Furkan Yaman çift sarı karttan oyundan atılarak takımını on kişi bıraktı. 90. dakikada Hacettepespor bu kez on kişi kaldı. Bu dakikada Çayan Porhoruplu çift sarı karttan oyundan atıldı ve müsabaka golsüz berabere sonuçlandı.


Stat: Yeni Diyarbakır


Hakemler: Erken Engin xx, Mehmet Kağan Bingül xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx


Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu xx, Yüksel Kayaalp xx, Yiğitcan Gölboyu xx, Bünyamin Yürür xx, Azad Kevin Odabaşı xx, Onur Alkan xx (Dk. 77 Muhamed Yılmaz x), Muhamed Burak Taşdemir xx, Oğuz Özden xx, Hüseyin Yılmaz xx (Dk. 57 Erkut Şentürk xx), Atakan Arslan x (Dk. 36 Bulut Kaya xx), Furkan Yaman


Hacettepespor: Burak Çapkınoğlu xx, Kadir Enes Kıra xx, Ömer Alper Tatlısu xx, Ömürcan Artan xx, Mustafa Hüseyin Seyhan x (Dk. 55 Çayan Poshoroplu x), Volkan Kılıç xx, Metehan Mert xx, Furkan Temir xx, Ali Eren Taşdemir xx, Yağız Suat Bolat xx, Muhamed Ali Barutçu xx (Dk. 72 Selim Okur x)


Sarı kartlar: Dk. 53 Oğuz Özden, Dk. 77 Bünyamin Yürür, Dk. 88 Muhamed Burak Taşdemir (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 39 Volkan Kılıç, Dk. 77 Yağız Suat Bolat, Dk. 83 Ömer Alper Tatlısu (Hacettepespor)


Kırmızı kart: Dk. 88 Furkan Yaman (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90 Çayan Poshoroplu (Hacettepespor) - DİYARBAKIR

Furkan Yaman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:42 Kaynak: İHA
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