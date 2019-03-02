Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor Maçında Gerginlik

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından polise taş atan bazı taraftarlara TOMA ile müdahale edildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından polise taş atan bazı taraftarlara TOMA ile müdahale edildi.



TFF 2. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler ve Sakaryaspor, Diyarbakır Yeni Stadı'nda karşılaştı.



Maçın devre arasında tribünlerdeki Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, Sakaryasporlu yöneticilerin bulunduğu bölüme pet şişe attı. Güvenlik güçleri, müdahale ederek gerginliği önledi.



Maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına gitmek için sahadan ayrılan Sakaryasporlu futbolculara, tribünlerden plastik şişe ve bozuk para fırlatıldı. Futbolcular, çevik kuvvet ekiplerinin korumasında soyunma odasının yolunu tuttu.



Müsabaka sonrası stattan ayrılan bazı ev sahibi ekip taraftarlarının güvenliği sağlayan polis ekiplerine taş atması üzerine, TOMA ile müdahale edildi.

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