Amed Sportif Faaliyetler teknik direktör ile yollarını ayırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta kötü gidişin faturası teknik direktör İbrahim Cezayir'e kesildi. 5 hafta önce Mehmet Budakın'ın yerine göreve gelen Cezayir ile yolların ayrıldığı bildirildi.



Sezona Ramazan Erin ile başlayan ve daha sonra Mehmet Budakın'la devam eden Amed Sportif Faaliyetler'da 5 hafta önce de Budak'ın istifasından sonra göreve İbrahim Cezayir'i getirmişti. Cezair ile de yollarını ayıran takım Son 7 haftaya küme düşme tehlikesi ile yeni teknik adam arayışları başladı. - DİYARBAKIR