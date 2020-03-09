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Amed Sportif Faaliyetler teknik direktör ile yollarını ayırdı
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta kötü gidişin faturası teknik direktör İbrahim Cezayir'e kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:32 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta kötü gidişin faturası teknik direktör İbrahim Cezayir'e kesildi. 5 hafta önce Mehmet Budakın'ın yerine göreve gelen Cezayir ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Sezona Ramazan Erin ile başlayan ve daha sonra Mehmet Budakın'la devam eden Amed Sportif Faaliyetler'da 5 hafta önce de Budak'ın istifasından sonra göreve İbrahim Cezayir'i getirmişti. Cezair ile de yollarını ayıran takım Son 7 haftaya küme düşme tehlikesi ile yeni teknik adam arayışları başladı. - DİYARBAKIR
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