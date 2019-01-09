Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler Tff'ye Başvurdu

Amed Sportif Faaliyetler Tff'ye Başvurdu

38 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve Antalya'da devre arası hazırlık kampını sürdüren Amed Sportif Faaliyetler, ikinci yarının ilk haftasında Samsunspor ile yapacağı maçı gece oynamak istiyor.

Amed Sportif Faaliyetler Tff'ye Başvurdu, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve Antalya'da devre arası hazırlık kampını sürdüren Amed Sportif Faaliyetler, ikinci yarının ilk haftasında Samsunspor ile yapacağı maçı gece oynamak istiyor.

Yeni Diyarbakır Stadı'nın gece maçı şartlarına uygun olduğunu ve maçın gece oynanması halinde önemli bir seyirci avantajına sahip olacaklarını belirten Amed Sportif Faaliyetlerin yöneticiler, TFF'ye başvuruda bulunduklarını ve buradan gelecek cevaba göre hareket edeceklerini dile getirdi. Maçın geceye alınması için Amedspor ve Samsunspor'un kendi aralarında anlaşması da gerekiyor. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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