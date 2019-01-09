Amed Sportif Faaliyetler Tff'ye Başvurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve Antalya'da devre arası hazırlık kampını sürdüren Amed Sportif Faaliyetler, ikinci yarının ilk haftasında Samsunspor ile yapacağı maçı gece oynamak istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve Antalya'da devre arası hazırlık kampını sürdüren Amed Sportif Faaliyetler, ikinci yarının ilk haftasında Samsunspor ile yapacağı maçı gece oynamak istiyor.



Yeni Diyarbakır Stadı'nın gece maçı şartlarına uygun olduğunu ve maçın gece oynanması halinde önemli bir seyirci avantajına sahip olacaklarını belirten Amed Sportif Faaliyetlerin yöneticiler, TFF'ye başvuruda bulunduklarını ve buradan gelecek cevaba göre hareket edeceklerini dile getirdi. Maçın geceye alınması için Amedspor ve Samsunspor'un kendi aralarında anlaşması da gerekiyor. - DİYARBAKIR

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