Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler Transferde Acele Etmiyor

Amed Sportif Faaliyetler Transferde Acele Etmiyor

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan ve sezonun ilk bölümünü 24 puanla 8'nci sırada tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler, transfer çalışmalarını ağırdan alıyor.

Amed Sportif Faaliyetler Transferde Acele Etmiyor, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan ve sezonun ilk bölümünü 24 puanla 8'nci sırada tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler, transfer çalışmalarını ağırdan alıyor.

Devre arasında üç takviye yapma kararı alan yeşil kırmızılı beyazlı takım, kadrosuna katmak istediği futbolcuların kulüplerindeki durumlarının netleşmesini bekliyor. Sezonun ikinci yarısında hem Play-Off hem de gelecek sezonun kadrosunu oluşturmayı planlayan Diyarbakır temsilcisi, takıma güç katacak futbolcuları almak istiyor. En az 3 futbolcu kadrosuna katmayı hedefleyen yeşil kırmızılı beyazlı takım, gündemine aldığı bazı futbolcularla dirsek temasına başladığı öğrenildi. Bazı futbolcularla prensip anlaşmasına varan Amed Sportif Faaliyetlerin, bir-iki oyuncunun kendi kulüplerindeki durumlarının netleşmesi beklediği ortaya çıktı. Şu ana kadar Rıdvan Okuşlu ve Emre Tekin ile yollar ayrıldı. Gönderilmesi planlanan diğer isimler için transferlerin durumu bekleniyor. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:36 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sezonu Kapatan Trabzonsporlu Onazi, Ameliyat Olacak Galatasaray'ın 16 Yaşındaki Futbolcusu Mustafa Kapı, Tarihe Geçti

Son Dakikada Penaltı Kaçıran Bursasporlu Futbolcu, Sahadan Çıkamadı İsmi Galatasaray'la Anılan Ribery, Sezon Sonunda Bayern Münih'ten Ayrılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 14:12:51. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler Transferde Acele Etmiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]