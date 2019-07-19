Amed Sportif Faaliyetler U13'te şampiyon oldu
59 dakika önce
Amed Sportif Faaliyetler'in U13 takımı, Diyarbakır şampiyonu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:17 Kaynak: İHA
Amed Sportif Faaliyetler'in U13 takımı, Diyarbakır
şampiyonu oldu.
Beyaz Tebeşir spor
tesislerinde oynanan U13 müsabakaları sona erdi. Birçok takımın yer aldığı ligde, mutlu sona Amed Sportif Faaliyetler ulaştı. Öneki akşam düzenlenen final maçında DSİ Spor ile karşılaşan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, güçlü rakibini 2-0 mağlup ederek Diyarbakır şampiyonu oldu. - DİYARBAKIR
82 yaşındaki sapık, kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu! Fazıl Say, Erdoğan'a hakaretten ceza alan Zuhal Olcay'a destek oldu Trabzonspor, Erce Kardeşler transferini KAP'a bildirdi Karısına boşanma davası açan kocaya koruma kararı!