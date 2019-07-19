Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler U13'te şampiyon oldu
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Amed Sportif Faaliyetler U13'te şampiyon oldu

59 dakika önce

Amed Sportif Faaliyetler'in U13 takımı, Diyarbakır şampiyonu oldu.

Amed Sportif Faaliyetler U13'te şampiyon oldu, System.String[]
Amed Sportif Faaliyetler'in U13 takımı, Diyarbakır şampiyonu oldu.

Beyaz Tebeşir spor tesislerinde oynanan U13 müsabakaları sona erdi. Birçok takımın yer aldığı ligde, mutlu sona Amed Sportif Faaliyetler ulaştı. Öneki akşam düzenlenen final maçında DSİ Spor ile karşılaşan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, güçlü rakibini 2-0 mağlup ederek Diyarbakır şampiyonu oldu. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:17 Kaynak: İHA
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