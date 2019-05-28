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Amed Sportif Faaliyetler U14'te şampiyon oldu

40 dakika önce

Kahramanmaraş'ta yapılan U14 Türkiye Şampiyonası 1. kademe maçlarına şampiyonluk ipini Amed Sportif Faaliyetler göğüsledi.

Amed Sportif Faaliyetler U14'te şampiyon oldu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta yapılan U14 Türkiye Şampiyonası 1. kademe maçlarına şampiyonluk ipini Amed Sportif Faaliyetler göğüsledi.

Diyarbakır DSİ Spor'dan sonra Amed Sportif Faaliyetler de U14 1. kademe maçlarını grup birincisi olarak tamamladı. 6 takımın katıldığı 1. kademe müsabakaları doğrultusunda Kahramanmaraş grubunda Adanaspor, Arsus İlkadım, Malatya Yeşilyurtspor, Kocasinan Simşekspor Kulübü, Amedspor, Kahta İdmanyurduspor takımları yer aldı.

U14 Türkiye Şampiyonası'nda Kahramanmaraş grubu finali Amedspor ile Kayseri Kocasinan Şimşekspor arasında gerçekleşti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 biterken, Amedspor ikinci yarıda yakaladığı fırsatı gole çevirerek 1-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla tamamlanırken, Amedspor şampiyon oldu. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:41 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Spor
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