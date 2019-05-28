Amed Sportif Faaliyetler U14'te şampiyon oldu
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Kahramanmaraş'ta yapılan U14 Türkiye Şampiyonası 1. kademe maçlarına şampiyonluk ipini Amed Sportif Faaliyetler göğüsledi.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:41 Kaynak: İHA
'ta yapılan U14 Türkiye
Şampiyonası 1. kademe maçlarına şampiyonluk ipini Amed Sportif Faaliyetler göğüsledi. Diyarbakır
DSİ Spor'dan sonra Amed Sportif Faaliyetler de U14 1. kademe maçlarını grup birincisi olarak tamamladı. 6 takımın katıldığı 1. kademe müsabakaları doğrultusunda Kahramanmaraş grubunda Adanaspor
, Arsus İlkadım
, Malatya
Yeşilyurtspor, Kocasinan
Simşekspor Kulübü, Amedspor, Kahta
İdmanyurduspor takımları yer aldı.
U14 Türkiye Şampiyonası'nda Kahramanmaraş grubu finali Amedspor ile Kayseri
Kocasinan Şimşekspor arasında gerçekleşti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 biterken, Amedspor ikinci yarıda yakaladığı fırsatı gole çevirerek 1-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla tamamlanırken, Amedspor şampiyon oldu. - DİYARBAKIR
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