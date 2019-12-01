Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler - Yeni Çorumspor: 3-2
Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler - Yeni Çorumspor: 3-2 - Son Dakika Spor

Amed Sportif Faaliyetler - Yeni Çorumspor: 3-2

6 saat önce

STAT: DiyarbakırHAKEMLER: Hasan Avcı, Emir Eray Eyisoy, Mustafa HanAMED SPORTİF FAALİYETLER: Abdulaziz- Yüksel, Oğuz, Hasan, Tolga, Bünyamin, Muhlis (Dk. 88 Mehmet Erkut), Onur, Mansur, Hüseyin (Dk.68 Bulut), Furkan (Dk.

Amed Sportif Faaliyetler - Yeni Çorumspor: 3-2, System.String[]

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Hasan Avcı, Emir Eray Eyisoy, Mustafa Han

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Abdulaziz- Yüksel, Oğuz, Hasan, Tolga, Bünyamin, Muhlis (Dk. 88 Mehmet Erkut), Onur, Mansur, Hüseyin (Dk.68 Bulut), Furkan (Dk.80 Muhammet Yılmaz)

YENİ ÇORUMSPOR: Onur- Ertuğrul, Osman, Eren, Mert, Kerem, Muhammed Rıdvan Özdemir (Dk.54 Mikail), Muhammed Çoban (Dk.83 Emrah), Berat Ali (Dk.80 Hakan), Murathan, Fatih

GOLLER: Dk.26 (pen) Furkan, Dk.44 Tolga, Dk.54 Muhlis, (Amed Sportif), Dk.11 Muhammed Rıdvan Özdemir, Dk.61 Fatih (Yeni Çorumspor)

KIRMIZI KART: Dk.7 Mert, Dk.90 Ertuğrul (Yeni Çorumspor)

SARI KARTLAR: Oğuz (Amed Sportif), Muhammed Çoban, Kerem, Osman, Murathan ( Yeni Çorumspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 15'inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Yeni Çorumspor'u 3-2 yendi.

7'nci dakikada Yeni Çorumsporlu Mert, orta saha mücadelesinde Oğuz'a sert müdahalede bulununca kırmızı kartla cezalandırıldı.

11'inci dakikada Yeni Çorumspor sol taraftan Murathan ile köşe atışı kullandı. Murathan'ın ceza alanına doğru havalandırdığı topa iyi yükselen Muhammed Rıdvan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağa ağlarla buluşturdu: 1-0.

26'ncı dakikada Amed Sportif, Hüseyin ile sağdan köşe atışı kullandı. Hüseyin'in ceza alanına gönderdiği topa Yeni Çorumsporlu Osman elle müdahale edince hakem penaltı noktasını işaret etti. Penaltı vuruşunu Furkan gole çevirdi: 1-1.

44'üncü dakikada Furkan'ın şık ara pasında hareketlenen Tolga yerden plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

54'üncü dakikada Amed Sportif solda Onur ile atak geliştirdi. Onur'un yerden ceza alanına doğru gönderdiği topu Muhlis filelere gönderdi: 3-1.

61'inci dakikada Eren'in ceza alanına gönderdiği topla buluşan Fatih, yerinde bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2.

Karşılaşma, ev sahibi Amed Sportif Faaliyet'lerin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın bitiminin ardından Çorumspor'lu Ertuğrul yaptığı itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.


- Diyarbakır
Çorumspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD bayrağının önünde yarı çıplak poz veren Didem Soydan'dan eleştirilere sert cevap
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nın, iç sahadaki 7 yıllık yenilmezlik serisi sona erdi HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Adaletli bir Türkiye için erken seçim istiyoruz CHP'den Millet İttifakı'na Anayasa çağrısı: 4 aşamalı bir plan öngörüyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 21:51:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler - Yeni Çorumspor: 3-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]