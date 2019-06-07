Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetlerde çalışmalar başlıyor
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Amed Sportif Faaliyetlerde çalışmalar başlıyor

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerde yeni sezonla ilgili çalışmaların kısa süre içinde başlaması bekleniliyor.

Amed Sportif Faaliyetlerde çalışmalar başlıyor, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerde yeni sezonla ilgili çalışmaların kısa süre içinde başlaması bekleniliyor.

Ali Karakaş başkanlığındaki yönetimin, Ramazan Bayramının hemen ardından 10 Haziran Pazartesi gününden itibaren teknik direktör sorununa yöneleceği öğrenildi. Ali Karakaş başkanlığında oluşan transfer komitesinin önce Mehmet Budakın'dan boşalan teknik direktörlük görevine iyi bir çalıştırıcı getirmek için temaslara başlayacağı ardından futbolcu transferlerine ağırlık verileceği bildirildi. Takımın başına iyi bir çalıştırıcı getirmek için hem yerli hem de yabancı teknik adamları gündemine alan Amed Sportif Faaliyetlerin, birçok isimle temasa geçtiği öğrenildi. Futbol şube sorumlularının bazı isimlerle konuştukları, ama kontak kurulan teknik adamlarla şuana kadar kesinleşen hiçbir gelişmenin olmadığı öğrenildi. Bayram sonrasında yeni teknik heyetini belirleyecek olan yönetim daha sonra iç ve dış transfer çalışmalarına yönelecek. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:13 Kaynak: İHA
Ali Karakaş, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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