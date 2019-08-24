Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetleri lig heyecanı sardı
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Amed Sportif Faaliyetleri lig heyecanı sardı

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetleri lig heyecanı sardı.

Amed Sportif Faaliyetleri lig heyecanı sardı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetleri lig heyecanı sardı.


Kocaeli Kartepe'deki sezon öncesi kamp çalışmalarını tamamlayarak kente dönen Amed Sportif Faaliyetler'de gözler ligin ilk haftasında Sancaktepe Futbol Kulübü ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. 1 Eylül Pazar günü saat 18.00'da başlayacak mücadele Yeni Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.


Kamp çalışmalarından sonra teknik heyetin üç günlük izin verdiği Amedspor'da takım yeniden toplanarak ilk hafta maçına odaklanmaya başladı. Şampiyonluk için iddialı bir kadro kuran Sancaktepe FK ile karşı karşıya gelerek lige başlayacak olan Amed Sportif Faaliyetler, güçlü rakibini yenerek, zorlu maratona zaferle başlamak istiyor.


Yeni Diyarbakır Stadı'nda 1 Eylül Pazar günü oynanacak Amedspor-Sancaktepe FK maçı saat 18.00'da başlayacak. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Sancaktepe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:03 Kaynak: İHA
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