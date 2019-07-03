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Amed Sportif Faaliyetleri yeni yönetiminden Demir'e ziyaret

36 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerin yeni yönetimi ziyaretlere başladı.

Amed Sportif Faaliyetleri yeni yönetiminden Demir'e ziyaret, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerin yeni yönetimi ziyaretlere başladı.

Yeni yönetim önce Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı'yı daha sonra da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'i makamında ziyaret etti. Yeni yönetim, Mızraklı'yla kentteki spor ve sporcuların başarısı için atılacak adımlar görüşüldü. 'Amespor Sensin' sloganıyla kulüp tarihinin en katılımlı kongresini gerçekleştirdiklerini belirten Kulüp Başkanı Metin Kılavuz, "Yapacak işlerimiz çok zorluklarımızı biliyoruz. Bunu tek başımıza yapamayacağımızı da biliyoruz. Yerel yönetimlerin desteği hem maddi hem manevi anlamda bizim için çok önemlidir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı, Amedspor'un sadece bu kentte yaşayanların değil sınırlar ötesinde çok sayıda taraftarının bulunduğunu, taraftarlığın ötesinde herkesin sempatisini kazanmış bir kulüp olduğunu söyledi. Amedspor'un yaşadığı mağduriyetlerden erdem bir şekilde çıkmayı başarabilmiş, güçlü bir kulüp geleneği olduğuna dikkat çeken Mızraklı, sokaktaki herkesin birinci takımları olarak Amedspor'u gördüğünü belirtti. Amedspor'un yaşadığı zorlukları dile getiren Mızraklı, futbol sevemeyen birçok kişinin bile deplasmanlarda Amedspor maçlarını izlemeye gittiğini kaydetti.

Metin Klavuz başkanlığındaki yeni yönetim, daha sona Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'i makamında ziyaret etti.

Kulüp başkanı Metin Kılavuz ve yönetim kurulu yapılan ziyaretlerin ardından hem Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı'ya hem de Diyarbakır Gençlik hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'e isimlerinin yazılı olduğu Amedspor forması hediye etti. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:43 Kaynak: İHA
Spor
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