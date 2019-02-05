Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetlerin Gençleri Kaybetmeyi Unuttu

Amed Sportif Faaliyetlerin Gençleri Kaybetmeyi Unuttu

1 saat önce

Amed Sportif Faaliyetlerin Akademi Liglerinde mücadele eden takımları, haftayı önemli sonuçlarla kapattı.

Amed Sportif Faaliyetlerin Gençleri Kaybetmeyi Unuttu, System.String[]
Amed Sportif Faaliyetlerin Akademi Liglerinde mücadele eden takımları, haftayı önemli sonuçlarla kapattı.

Batman Petrolspor ile oynanan maçlarda Amed Sportif Faaliyetlerin Akademi Liglerinde yer alan takımları 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, haftayı tamamladı. Batman'da oynanan maçlarda U15 takımı rakibini 1-0 mağlup ederken, U16 ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Diyarbakır'da oynanan maçlarda ise Amed Sportif Faaliyetler U17 takımı 2-1'le kazanırken, U19 ise rakibini 3-0'lık farklı sonuçla dize getirdi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:31 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Batman Petrolspor, Batman, Spor
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