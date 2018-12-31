Amed Sportif Faaliyetlerin Transferleri Yeni Yılda
1 saat önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerin, devre arası transferleri yeni yıldan sonra gerçekleşecek.
TFF
2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerin, devre arası transferleri yeni yıldan sonra gerçekleşecek. Antalya
'da devre arası hazırlık kampını sürdüren yeşil kırmızılı beyazlı takım, kadrosuna katmak istediği futbolcular için beklemeye koyuldu. Diyarbakır
temsilcisi, kadrosuna katmak istediği oyuncuların kulüpleriyle olan sorunların çözülmesini bekliyor.
Öte yandan Amed Sportif Faaliyetlerin renklerine bağlamak istediği Elazığsporlu Ahmet Aras
, Hataysporlu Mirkan Aydın
ve eski futbolculardan Kamil İçer
'in transferlerinin çeşitli nedenlerle gerçekleşmediği bildirildi.
Mirkan ve Ahmet'in Amed Sportif Faaliyetlerin transfer teklifini kabul etmediği ve Kamil'in ise Zonguldak
Kömürspor'da kaldığı öğrenildi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:57 Kaynak: İHA
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