Amed Sportif Faaliyetlerin Transferleri Yeni Yılda

TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerin, devre arası transferleri yeni yıldan sonra gerçekleşecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerin, devre arası transferleri yeni yıldan sonra gerçekleşecek.



Antalya'da devre arası hazırlık kampını sürdüren yeşil kırmızılı beyazlı takım, kadrosuna katmak istediği futbolcular için beklemeye koyuldu. Diyarbakır temsilcisi, kadrosuna katmak istediği oyuncuların kulüpleriyle olan sorunların çözülmesini bekliyor.



Öte yandan Amed Sportif Faaliyetlerin renklerine bağlamak istediği Elazığsporlu Ahmet Aras, Hataysporlu Mirkan Aydın ve eski futbolculardan Kamil İçer'in transferlerinin çeşitli nedenlerle gerçekleşmediği bildirildi.



Mirkan ve Ahmet'in Amed Sportif Faaliyetlerin transfer teklifini kabul etmediği ve Kamil'in ise Zonguldak Kömürspor'da kaldığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

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