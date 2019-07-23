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Amed Sportif Faliyetler, Oğuz ile anlaşmaya vardı

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerin transfer çalışmaları devam ediyor.

Amed Sportif Faliyetler, Oğuz ile anlaşmaya vardı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerin transfer çalışmaları devam ediyor.

İç ve dış transferde önemli futbolcularla anlaşmaya varan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, son olarak Kahramanmaraşspor'un deneyimli futbolcusu Oğuz Özden'i renklerine bağladı. Stoper mevkisinde görev yapan Oğuz ile 1 yıllık sözleşme imzalayan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, iç transfer çalışmalarını da sürdürdü. Yeni sezona iddialı hazırlanan Amed Sportif Faaliyetler, Kaleci Erdi Yokuşlu, Yiğitcan Gölbaşı, Abdullah Çetin, Bünyamin Yürür, Muhlis İstemi ve Mansur Çalar'ın ardından iç transferde, Muhammed Burak Taşdemir ile Furkan Yaman'la da anlaşmaya vardı. Bu oyuncuların imza atmasıyla iç transferde önemli bir eşiği geride bırakan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, geçen sezon alacakları konusunda sorun yaşadığı futbolcuların sorunlarını da çözmüş oldu.

Amed Sportif Faaliyetlerle tekrar anlaşmaya vardığı için çok mutlu olduğunu ifade eden genç forvet Furkan Yaman, "İmza kağıda değil, kalbe atılır" dedi.

Bu konuşmasıyla yöneticilerin takdirini toplayan Furkan Yaman, yeni sezonda da önemli işlere imza atacağını ifade etti.

Geçen sezon attığı kritik gollerle Amedspor taraftarlarının gönlüne taht kuran Muhammed Burak Taşdemir de, "Bu formayı Amedspor sevdalılarıyla birlikte tek yürek olarak taşıyorum. Birlikte her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Amed Sportif Faaliyetlerin yeni transferlerinden Oğuz Öden ise, yeni kulübünde başarılı bir sezon geçirmek istediğini kaydetti.

Özden, "Yeni kulübümde çok başarılı bir sezon geçirmek istiyorum. Hedefim Amedspor'da şampiyonluk yaşamaktır. Umarım bu şampiyonluğa sezon sonunda ulaşırız" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR
Türkiye Futbol Federasyonu, Furkan Yaman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:06 Kaynak: İHA
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