Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Kaptanı Mansur Çalar, İfade Verdi (2)

Amed Sportif Kaptanı Mansur Çalar, İfade Verdi (2)

1 saat önce

ADLİ KONTROLAmed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde kaptan Mansur Çalar, savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Amed Sportif Kaptanı Mansur Çalar, İfade Verdi (2), System.String[]
ADLİ KONTROL

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde kaptan Mansur Çalar, savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Çalar'a adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:10 Kaynak: DHA

Mansur Çalar, Güncel
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