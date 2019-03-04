Amed Sportif Kaptanı Mansur Çalar, İfade Verdi (2)
1 saat önce
ADLİ KONTROLAmed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde kaptan Mansur Çalar, savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi.
ADLİ KONTROL
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde kaptan Mansur Çalar, savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Çalar'a adli kontrol uygulanmasına karar verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:10 Kaynak: DHA
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