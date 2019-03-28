Son Dakika Haberleri: Amed Sportif, Mansur'un Cezasının Düşürülmesinden Memnun

Amed Sportif, Mansur'un Cezasının Düşürülmesinden Memnun

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Ali Karakaş, kulüp kaptanı Mansur Çalar'a verilen cezanın düşürülmesini değerlendirdi.

Amed Sportif, Mansur'un Cezasının Düşürülmesinden Memnun, System.String[]
TFF 2'nci Lig Beyaz grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Ali Karakaş, kulüp kaptanı Mansur Çalar'a verilen cezanın düşürülmesini değerlendirdi. Karakaş, "Cezanın düşürülmesine olumlu bakıyoruz. Bu sevindirici bir karardır" dedi.

Ligin 24'üncü haftasında 3 Mart Pazar günü Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler'in kaptanı Mansur Çalar'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Sakaryasporlu rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıları nedeniyle ömür boyu men cezasına çarptırıldı. Çalar'ın cezası, TFF Tahkim Kurulu'nca 4 yıl müsabakadan men ve 25 bin TL para cezasına çevrildi. 3 yılı aşan cezanın FDT 95/1'inci maddesi gereğince 20 resmi müsabakadan men ve 25 bin TL para cezası olarak düzeltilmesine karar verildiği açıklandı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Ali Karakaş, cezanın düşürülmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Futbolcumuz Mansur'un cezası 20 maça indi. Elbetteki bu da ağır bir ceza. Ama ömür boyu men kararını göz önüne alırsak çok da kötü diyemeyiz. Ömür boyu men cezasının 20 maça düşürülmesini elbetteki olumlu buluyoruz. Yaşanan bu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen herkese teşekkürler ediyorum. Bu sevindirici bir karardır. TFF yetkililerine de sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:14 Kaynak: DHA

Ali Karakaş, Türkiye Futbol Federasyonu, Mansur Çalar, Spor
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