Amedspor'a çifte ceza - Son Dakika
Son Dakika Spor Amedspor'a çifte ceza - Son Dakika Spor

Amedspor'a çifte ceza

6 saat önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amedspor kulübüne Zonguldak Kömürspor maçında yaşanan saha olayları ve kötü tezahürattan dolayı toplam 10 bin TL para cezası verdi.

Amedspor'a çifte ceza, System.String[]

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amedspor kulübüne Zonguldak Kömürspor maçında yaşanan saha olayları ve kötü tezahürattan dolayı toplam 10 bin TL para cezası verdi.


PFDK'nın açıklamasında, "Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, 19 Ocak 2020 tarihinde Amed Sportif Faaliyetler-Zonguldak Kömürspor A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.


20. hafta maçları yarın


Bu arada Amedspor ve Diyarbekirspor, mücadele ettikleri liglerdeki 20. hafta maçlarına Pazar günü çıkacak. Ankara Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Hacettepespor-Amedspor maçını Sakarya bölgesi hakemi Serkan Önsal yönetecek. Diyarbakır Stadı'nda saat 13.00'da başlayacak Diyarbekirspor- Halide Edip Adıvarspor karşılaşmasında ise İzmir bölgesinden Fatih Tokail düdük çalacak. - DİYARBAKIR

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:29 Kaynak: İHA
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