Amedspor'a kötü haber

TFF 2. Lig Beyaz Grupta Dezonun ilk hafta maçında 5 Eylül Pazar günü kendi sahasında Uşakspor ile karşılaşacak olan Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mesut Toros nezaretinde hazırlıklarını 3 puan hedefiyle sürdürüyor.

Yeni transferlerden Kerem Çağatay'dan kötü haber geldi. Batman Petrolspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Kerem'in adalesinde yırtık tespit edildiği ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Bu arada Amedspor-Uşakspor karşılaşması Diyarbakır Stadı'nda pazar günü saat 17.00'da başlayacak. - DİYARBAKIR