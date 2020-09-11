Amedspor'da kamp tamamlanıyor

TFF2. Lig Beyaz Grup ekibi Amedspor, 2 Eylülde başladığı Bolu'daki yeni sezon hazırlık kamp çalışmalarını cumartesi günü tamamlayacak. Ligin ilk haftasında 20 Eylül Pazar günü oynanacak Amedspor-Anagold 24Erzincanspor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.

İki etaplı hazırlık çalışmalarıyla sezona hazırlanan Amedspor, kendi tesislerinde sürdürdüğü çalışmaların ardında gittiği Bolu'da 10 günlük kamp gerçekleştirdi. Sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman yapan Amedspor, teknik direktör Aykan Atik nezaretinde güç depoladı.

Kamp çalışmalarını yarın tamamlayacak olan Amedspor, 3 günlük iznin ardında pazartesi günü Diyarbakır'da toplanarak ligin ilk haftasında kendi sahasında Anagold 24Erzincanspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. - DİYARBAKIR