Amedspor'da Yusuf Yağmur Sevinci

Diyarbekirspor kulübü ile devam eden hukuki sorunlardan dolayı TFF'nin lisansını askıya aldığı Yusuf Yağmur'dan iyi haber geldi. TFF,Amedspor'un parayı Diyarbekirspor'un hesabına yatırmasından sonra yapılan başvuruyu kabul ederek tecrübelinin lisansı üzerindeki engeli kaldırdı.



İki sezon önce olaylı bir şekilde Amedspor'dan Diyarbekirspor'a transfer olan Yusuf Yağmur, burada geçirdiği çapraz bağ sakatlığından dolayı yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalmış ve geçen sezon yeniden Amedspor'a dönmüştü. Geçen sezonun sonlarına doğru maçlarda az bir süre de olsa da görev yapmaya başlayan Yusuf'un önüne bu kez hukuki engel çıkmıştı. Diyarbekirspor'la olan alacak-verecek sorunundan dolayı hukuki sorunlar yaşanırken,TFF kendisine lisansı askıya alma engeli koydu.



TFF, engeli kaldırdı



Bundan dolayı bu sezonun ilk haftalarında forma giyemeyen Yusuf için TFF'den izin haberi geldi. TFF, Diyarbekirspor'a ödeme yapılmasından sonra yapılan başvuruyu dikkate alarak tecrübeli futbolcunun lisansı üzerindeki engeli kaldırdı. İyi bir kamp geçirdiğini ve fizik olarak hazır olduğunu belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Eğer hocalarımız uygun görürse oynamaya hazırım" dedi.



Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan ve geçen sezonun Nisan ayında deplasmanda 2-1 kazandığı İnegölspor maçından beri 7 aydır 3 puanı bir arada göremeyen Amedspor, Pazar günü deplasmanda yapacağı 1922 Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Bugün Konya'ya gidecek olan Amedspor'da sakatlığı bulunan Abdullah Çetin'in durumu belirsiz.



Takımda ayrıca cezası devam eden Mansur Çalar, Konya deplasmanında da forma giyemeyecek. - DİYARBAKIR