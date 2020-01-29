Amedspor - H. Trabzon maçının saati değişti - Son Dakika
Son Dakika Spor Amedspor - H. Trabzon maçının saati değişti - Son Dakika Spor

Amedspor - H. Trabzon maçının saati değişti

6 saat önce

Pazar günü Diyarbakır Stadı'nda oynanacak Amedspor-Hekimoğlu Trabzon karşılaşmasının başlama saati iki kulübün kendi aralarında anlaşması üzerine TFF tarafından saat 14.00 olarak değiştirildi.

Amedspor - H. Trabzon maçının saati değişti, System.String[]

Pazar günü Diyarbakır Stadı'nda oynanacak Amedspor-Hekimoğlu Trabzon karşılaşmasının başlama saati iki kulübün kendi aralarında anlaşması üzerine TFF tarafından saat 14.00 olarak değiştirildi.


Saat 13.00'da başlaması gereken 2. Lig Beyaz Grup'taki Amedspor-Hekimoğlu Trabzon maçının başlama saati değişti. TFF, Pazar günü Diyarbakır Stadı'nda oynanacak Amedspor - Hekimoğlu Trabzon karşılaşmasının başlama saatini iki kulübün kendi aralarında anlaşması üzerine 14.00 olarak değiştirdi. Zorlu karşılaşma öncesinde küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan Amedspor, bu maçı kazanarak nefes almak istiyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:20 Kaynak: İHA
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