Son Dakika Haberleri: Amedspor iç saha maçlarında kayıp
Son Dakika Spor Amedspor iç saha maçlarında kayıp

Amedspor iç saha maçlarında kayıp

2 saat önce

Amedspor, kendi sahasındaki son galibiyetini 3 Nisan 2019'da Ankara Demirspor'u 3-2 yenerek elde etti.

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Amedspor, kendi sahasındaki son galibiyetini 3 Nisan 2019'da Ankara Demirspor'u 3-2 yenerek elde etti. Bu sezon evinde oynadığı 5 lig maçında tam 11 puan kaybetti.


2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Amedspor, geride kalan 9 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 8 puan toplayabildi. Rakip kalelere bıraktığı 4 gole karşılık kalesinde 8 gol gören Amedspor, en büyük hüsranı kendi sahasında yaşadı. Diyarbakır'daki son galibiyetini 3 Nisan 2019'da Ankara Demirspor'a karşı elde eden Amedspor, o tarihten sonra evinde oynadığı 7 maçta da taraftarlarını güldüremedi.


İç sahada beraberlik serisi


Bu sezon kendi sahasında 5 maça çıkan Amedspor, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak galip gelemedi. İlk haftada Sancaktepe'ye 2-1 yenilirken, daha sonra Hacettepe, Şanlıurfaspor ve Samsunspor'la 0-0, Gümüşhanespor'la da 1-1 berabere kaldı.


Evindeki 5 maçta sadece 2 gol atabilen Amedspor, en büyük sıkıntıyı gol yollarında yaşıyor. - DİYARBAKIR

Ankara Demirspor, Diyarbakır, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:38 Kaynak: İHA
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